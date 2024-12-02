Срджан Бабич верит, что «Спартак» выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что верит в победу красно-белых в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

«Конечно, мы верим в чемпионство в РПЛ в этом сезоне, но нам нужно смотреть только на себя и на то, что мы делаем. Не нужно думать о «Зените» или «Краснодаре», ведь впереди у нас игра с «Пари НН». Но даже если люди не верят в нас, то мы верим, что можем стать чемпионами в этом сезоне, потому что наша команда очень качественная», — приводит слова Бабича ТАСС.

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Манфред Угальде оформил дубль в этой встрече.