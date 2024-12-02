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Юрий Сёмин высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Юрий Сёмин высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Очень приятно, что матч «Краснодар» — «Спартак» прошёл на хорошем уровне. Он был интересен для болельщиков, которые собрались на стадионе и хорошо поддерживали свои команды. Футбол был очень хорошего уровня. Что касается результата, сейчас нет ничего удивительного, потому что уровень в чемпионате достаточно ровный. Неожиданности всегда бывают, но «Спартак» был хорош в игре с «Краснодаром», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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