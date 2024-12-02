Кононов — о стиле игры «Торпедо»: мы испытываем наслаждение от происходящего

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о стиле игры автозаводцев в нынешнем сезоне.

«Насколько сложно прививать атакующий стиль команде в ФНЛ? Не так просто поставить тот стиль игры, который хочется видеть. Атаки, быстрая работа с мячом, активная игра с прессингом, контрпрессингом — для этого нужны определённые игроки. Хотя сейчас ребята уже понимают, что мы от них хотим. Сейчас мы испытываем наслаждение от происходящего: никому не проиграли, были хорошие игры, голы. Это самое главное. А строить такой футбол в ФНЛ, ещё раз повторю, очень непросто. Всегда всё отталкивается от того, как соперник будет играть в обороне, потом уже моделируется атака. Много задумок ещё есть, чтобы улучшать игру. Чтобы это было только на пользу», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче.