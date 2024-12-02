Воспитанник ЦСКА Бавин: никто не ждёт нас в Европе с распростёртыми объятиями

Воспитанник ЦСКА Юрий Бавин рассказал, как у него возник вариант перехода в португальскую «Лейрию».

«Если честно, то не было во времена выступлений за юношескую сборную большого количества приглашений от клубов. У нас в России свой рынок, нет такого, что вся Европа стоит и ждёт тебя с распростёртыми объятиями. Всё зависит от людей, которые могут предоставить тебе возможность поехать куда-то. Так получилось, что я перерос уровень дубля, но не дотягивал до основной команды ЦСКА. В Первую или Вторую лиги не хотелось уходить — решил попробовать что-то новое. Появились люди, которые и предложили мне такую возможность. Посчитал, что я в том возрасте, когда надо пробовать что-то новое», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Бавиным выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.