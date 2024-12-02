Игрок «Крыльев» Дмитриев прокомментировал победу над «Зенитом»

Нападающий молодёжной сборной России и «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Самарцы обыграли действующего чемпиона со счётом 3:2. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Очень рад тому, что получилось обыграть «Зенит». Очень приятно. Но сразу после игры чувствовал усталость и даже опустошение. Хорошо, что получилось быстро сравнять счёт, а потом выйти вперёд. Считаю, что в первом тайме мы играли достаточно неплохо. Получилось реализовать свои моменты. Ну а после перерыва, понятно, больше в обороне играли.

С учётом того, что происходит вокруг «Крыльев Советов», эта победа имеет особое значение? Особое значение имеет любая победа», — приводит слова Дмитриева «Матч ТВ».

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.