Власти Самарской области предупредили о риске банкротства «Крыльев Советов»

Власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев Советов», клуб был должен почти 1,3 млрд рублей по состоянию на декабрь 2023 года. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, который ссылается на на отчёт властей Самарской области, в период с 2008 по 2023 год задолженность «Крыльев Советов» составляла от 1 до 1,7 млрд рублей, а на конец декабря 2023-го — уже 1,3 млрд. В документе отмечается, что «клуб имеет существенный риск войти в банкротство».

Согласно результатам проведённого аудита, одной из причин финансовых трудностей «Крыльев Советов» могут быть зарплаты сотрудников, в частности главного тренера команды Игоря Осинькина, и расходы на отдельных игроков.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков по результатам 17 игр. В матче 17-го тура РПЛ самарская команда встречалась с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:2.