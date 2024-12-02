Воспитанник ЦСКА Бавин: по Головину сразу было видно, что будет играть на хорошем уровне

Воспитанник ПФК ЦСКА Юрий Бавин рассказал, что сразу увидел большой потенциал у Александра Головина. Сейчас хавбек выступает за «Монако».

«Мне он понравился с первых тренировок, что и сказал ему. Саша пришёл с очень высоким уровнем индивидуального мастерства, с контролем мяча. По работе с мячом он выделялся, а антропометрия для меня не первый параметр. Он классно работал под давлением. Саша попал в хорошие руки к Слуцкому. В дубле с ним провели отличную работу, детские тренеры тоже молодцы, да и он сам. Впоследствии стал психологически сильнее, поверил в свои качества, что может играть. Поначалу Саша стеснялся, не ставил далёких целей — просто хотел закрепиться в дубле. Мне было понятно, что играть он будет на хорошем уровне. Просто не знаешь где — «Реал», «Монако» или ЦСКА», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Бавиным выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.