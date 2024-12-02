Пименов: «Локомотив» полностью проиграл матч с «Химками»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал поражение железнодорожников в матче 17-го тура РПЛ с «Химками». Подмосковный клуб обыграл соперника со счётом 3:1.

«Я был бы удивлён, если бы перед матчем мне сказали, что «Химки» обыграют «Локомотив» со счётом 3:1. Но «Химки» сыграли как московский «Спартак»: плотно в обороне и на быстрых атаках. Центральные защитники «Локомотива» не справлялись с быстрыми и техничными Верой и Бакаевым. Заболотный выиграл всю верховую борьбу.

«Локомотив» полностью проиграл этот матч, а «Химки» имели пять или шесть стопроцентных моментов. Не удивляет нестабильность «Локомотива». У команды одна тактика — играть в открытый футбол. «Химки» здорово разобрали игру и заслуженно победили», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.