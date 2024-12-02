Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» нацелился на бывшего спортивного директора «Ювентуса» — источник

«Спартак» нацелился на бывшего спортивного директора «Ювентуса» — источник
Комментарии

Московский «Спартак» нашёл нового кандидата на пост спортивного директора. Красно-белые нацелились на Федерико Керубини, который ранее занимал аналогичную должность в «Ювентусе».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Спартак» уже провёл переговоры с Керубини.

Стоит отметить, что в 2023 году Керубини отстранили от футбола на 16 месяцев из-за скандала в «Ювентусе». Однако отстранение распространяется только на итальянский футбол. Поэтому вариант в России может заинтересовать Федерико.

Напомним, прошлым спортивным директором «Спартака» был Томаш Амарал. О его отставке стало известно 10 ноября.

Материалы по теме
Как же хорош «Спартак»! Станкович и Угальде летят к борьбе за чемпионство
Как же хорош «Спартак»! Станкович и Угальде летят к борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android