«Спартак» нацелился на бывшего спортивного директора «Ювентуса» — источник

Московский «Спартак» нашёл нового кандидата на пост спортивного директора. Красно-белые нацелились на Федерико Керубини, который ранее занимал аналогичную должность в «Ювентусе».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Спартак» уже провёл переговоры с Керубини.

Стоит отметить, что в 2023 году Керубини отстранили от футбола на 16 месяцев из-за скандала в «Ювентусе». Однако отстранение распространяется только на итальянский футбол. Поэтому вариант в России может заинтересовать Федерико.

Напомним, прошлым спортивным директором «Спартака» был Томаш Амарал. О его отставке стало известно 10 ноября.