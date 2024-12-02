Руслан Пименов: «Зенит» сам провалился в игре с «Крыльями»
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Бывший российский нападающий Руслан Пименов высказался о матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (2:3).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4' 1:1 Сергеев – 17' 1:2 Олейников – 18' 1:3 Сергеев – 28' 2:3 Алип – 72'
«Зенит» быстро и уверенно повёл. Зная ситуацию внутри «Крыльев», думал, «Зенит» своё не отпустит. Самарцы воспользовались ошибками центральных защитников «Зенита». Защитники «Зенита» провалили матч — они вальяжно себя чувствовали. «Крылья» наказали «Зенит» за каждую ошибку. Эту игру мы уберём за скобки — «Зенит» сам провалился в матче с «Крыльями», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.
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