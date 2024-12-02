Руслан Пименов: «Зенит» сам провалился в игре с «Крыльями»

Бывший российский нападающий Руслан Пименов высказался о матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (2:3).

«Зенит» быстро и уверенно повёл. Зная ситуацию внутри «Крыльев», думал, «Зенит» своё не отпустит. Самарцы воспользовались ошибками центральных защитников «Зенита». Защитники «Зенита» провалили матч — они вальяжно себя чувствовали. «Крылья» наказали «Зенит» за каждую ошибку. Эту игру мы уберём за скобки — «Зенит» сам провалился в матче с «Крыльями», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.