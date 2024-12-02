Воспитанник ЦСКА Бавин предположил, с чем связаны проблемы Чалова в ПАОКе

Воспитанник ЦСКА Юрий Бавин предположил, почему экс-игрок армейцев Фёдор Чалов не может наладить свою результативность в составе греческого ПАОКа.

«Футбол — сложный вид спорта. Надо попасть в свою лигу, команду, к своему тренеру и под свои требования. Должна быть «химия». Может, не получается, потому что команда играет в другой футбол — не такой атакующий, как Федя любит. Там меньше взаимодействуют с мячом, от него требуют бороться, толкаться. Он тоже это всё может, но его сильные качества в другом — в созидании. Для одного тренера футболист может быть неприкасаемым, а другой может его даже не видеть. Поэтому очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Для этого те же тренеры должны помогать», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Бавиным выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.