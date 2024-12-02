Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник ЦСКА Бавин предположил, с чем связаны проблемы Чалова в ПАОКе

Воспитанник ЦСКА Бавин предположил, с чем связаны проблемы Чалова в ПАОКе
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник ЦСКА Юрий Бавин предположил, почему экс-игрок армейцев Фёдор Чалов не может наладить свою результативность в составе греческого ПАОКа.

«Футбол — сложный вид спорта. Надо попасть в свою лигу, команду, к своему тренеру и под свои требования. Должна быть «химия». Может, не получается, потому что команда играет в другой футбол — не такой атакующий, как Федя любит. Там меньше взаимодействуют с мячом, от него требуют бороться, толкаться. Он тоже это всё может, но его сильные качества в другом — в созидании. Для одного тренера футболист может быть неприкасаемым, а другой может его даже не видеть. Поэтому очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Для этого те же тренеры должны помогать», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Бавиным выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

Материалы по теме
Ужасная серия Чалова без голов — всё! Россиянин принёс уверенную победу в Лиге Европы
Ужасная серия Чалова без голов — всё! Россиянин принёс уверенную победу в Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android