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Экс-игрок «Ювентуса» Матри назвал имя нападающего, которого стоит приобрести туринцам

Экс-игрок «Ювентуса» Матри назвал имя нападающего, которого стоит приобрести туринцам
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Матри посоветовал туринцам приобрести форварда «Наполи» Джакомо Распадори.

«Этот «Ювентус» может добиться большего в плане игры. В январе нам больше нужен нападающий, чем защитник. На месте «Юве» я бы взял Распадори, но Конте никогда не отдаст его нам», — приводит слова Матри журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Распадори принял участие в шести матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Действующее соглашение 24-летнего форварда с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

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