Эмери отреагировал на разгромное поражение «Астон Виллы» от «Челси»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по итогам матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:3).

«Результат разочаровывает. «Челси» становится лучше и сильнее, чем был в прошлом году. Пока мы не добиваемся положительных результатов, но каждый матч — это возможность вернуться на победный путь. Надеюсь, в среду («Астон Вилла» сыграет с «Борнмутом» в матче 14-го тура АПЛ. — Прим. «Чемпионата») мы это сделаем», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Матч между «Челси» и «Астон Виллой» состоялся 1 декабря. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). «Челси» одержал победу со счётом 3:0.