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Эмери отреагировал на разгромное поражение «Астон Виллы» от «Челси»

Эмери отреагировал на разгромное поражение «Астон Виллы» от «Челси»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по итогам матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Джексон – 7'     2:0 Фернандес – 36'     3:0 Палмер – 83'    

«Результат разочаровывает. «Челси» становится лучше и сильнее, чем был в прошлом году. Пока мы не добиваемся положительных результатов, но каждый матч — это возможность вернуться на победный путь. Надеюсь, в среду («Астон Вилла» сыграет с «Борнмутом» в матче 14-го тура АПЛ. — Прим. «Чемпионата») мы это сделаем», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Матч между «Челси» и «Астон Виллой» состоялся 1 декабря. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). «Челси» одержал победу со счётом 3:0.

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