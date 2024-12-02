Руслан Пименов: на сегодняшний момент «Спартак» играет лучше всех в РПЛ

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В матче 17-го тура РПЛ красно-белые одержали победу над «Краснодаром» (3:0).

«На сегодняшний момент «Спартак» играет лучше всех в РПЛ. Они показывают мощный и агрессивный футбол. Очень приятно наблюдать за этой командой. Для «Спартака» жалко, что остался всего один тур до зимней паузы, потому что будет три месяца подготовки — непонятно, что будет дальше», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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