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Руслан Пименов: на сегодняшний момент «Спартак» играет лучше всех в РПЛ

Руслан Пименов: на сегодняшний момент «Спартак» играет лучше всех в РПЛ
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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В матче 17-го тура РПЛ красно-белые одержали победу над «Краснодаром» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«На сегодняшний момент «Спартак» играет лучше всех в РПЛ. Они показывают мощный и агрессивный футбол. Очень приятно наблюдать за этой командой. Для «Спартака» жалко, что остался всего один тур до зимней паузы, потому что будет три месяца подготовки — непонятно, что будет дальше», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная таблица РПЛ

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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