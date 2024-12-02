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«Трагедии не будет». Губернатор Самарской области — о риске банкротства «Крыльев Советов»

«Трагедии не будет». Губернатор Самарской области — о риске банкротства «Крыльев Советов»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» продолжит своё существование и будет становиться сильнее.

«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, кто принимал и принимает участие в кураторстве футбольных процессов, достойно пройти этот путь. Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее», — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев Советов». В период с 2008 по 2023 год дебиторская задолженность «Крыльев» составляла от 1 до 1,7 млрд рублей, а на конец декабря 2023-го — уже 1,3 млрд. Отмечалось, что «клуб имеет существенный риск войти в банкротство». Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.

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