Кечинов: «Краснодар» разочаровал в матче со «Спартаком» — у команды начался серьёзный спад
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Краснодаром» (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17' 0:2 Угальде – 28' 0:3 Барко – 90+3'
«Краснодар» разочаровал в матче со «Спартаком». Ещё недавно эти команды играли друг с другом в Москве, где я восхищался игрой «быков». А сейчас команду просто не узнать. Наверное, у «Краснодара» начался очень серьёзный спад. Это выглядит странновато, ведь команда претендует на что-то серьёзное. Но непонятно, пойдёт ли зимняя пауза на пользу «быкам», ведь все готовятся по-своему», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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