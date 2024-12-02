Игрок «Ростова» Глебов объяснил, почему Осипенко не стал бить пенальти в матче с «Пари НН»

Капитан «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему защитник команды Максим Осипенко не стал бить 11-метровый удар в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород»(4:0), а отдал это право нападающему Николаю Комличенко. Отметим, что Осипенко на тот момент уже стал автором двух голов.
— Почему Осипенко не бил пенальти, чтобы сделать хет‑трик?
— Я крикнул Максу, когда Комличенко уже ставил мяч: «Иди, бей». Он рукой махнул: «Счёт 3:0 уже, пусть бьёт». Макс просто добрый у нас, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».
На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков.
- 2 декабря 2024
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