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Игрок «Ростова» Глебов объяснил, почему Осипенко не стал бить пенальти в матче с «Пари НН»

Игрок «Ростова» Глебов объяснил, почему Осипенко не стал бить пенальти в матче с «Пари НН»
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Капитан «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему защитник команды Максим Осипенко не стал бить 11-метровый удар в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород»(4:0), а отдал это право нападающему Николаю Комличенко. Отметим, что Осипенко на тот момент уже стал автором двух голов.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 73'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

— Почему Осипенко не бил пенальти, чтобы сделать хет‑трик?
— Я крикнул Максу, когда Комличенко уже ставил мяч: «Иди, бей». Он рукой махнул: «Счёт 3:0 уже, пусть бьёт». Макс просто добрый у нас, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков.

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