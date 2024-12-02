Кечинов: «Локомотив» ещё недавно был на серьёзном ходу, но сейчас разочаровывает

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал последние результаты московского «Локомотива» в РПЛ. Команда Михаила Галактионова проиграла два последних матча и выпала из тройки лидеров турнирной таблицы высшего российского дивизиона.

«Локомотив» разочаровывает. Никак не ожидал, что команда попадёт в эту яму. Железнодорожники ещё недавно были на серьёзном ходу, но абсолютно непонятно, что сейчас происходит с командой. Почему такие перепады и спады? Это вопрос.

Что касается «Химок», может, появилась какая-то дополнительная мотивация, которой не было. Но у профессиональных футболистов такого не должно быть — мотивация должна быть всегда. Если ты не играешь за клуб или тренера, то должен играть за своё имя», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.