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Кечинов: «Локомотив» ещё недавно был на серьёзном ходу, но сейчас разочаровывает

Кечинов: «Локомотив» ещё недавно был на серьёзном ходу, но сейчас разочаровывает
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал последние результаты московского «Локомотива» в РПЛ. Команда Михаила Галактионова проиграла два последних матча и выпала из тройки лидеров турнирной таблицы высшего российского дивизиона.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

«Локомотив» разочаровывает. Никак не ожидал, что команда попадёт в эту яму. Железнодорожники ещё недавно были на серьёзном ходу, но абсолютно непонятно, что сейчас происходит с командой. Почему такие перепады и спады? Это вопрос.

Что касается «Химок», может, появилась какая-то дополнительная мотивация, которой не было. Но у профессиональных футболистов такого не должно быть — мотивация должна быть всегда. Если ты не играешь за клуб или тренера, то должен играть за своё имя», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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