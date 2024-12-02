«За недооценку наказывают». Игрок «Химок» Филин высказался о победе над «Локомотивом»

Защитник «Химок» Александр Филин поделился эмоциями от победы над московским «Локомотивом» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб выиграл со счётом 3:1.

«Хорошая победа над «Локомотивом», боевая. Очень рады. Они в Кубке России нас хлопнули два раза. «Локомотив» нас недооценил, думал, уверенно нас в Кубке разобрал — и в чемпионате получится. За недооценку наказывают. «Локомотив» не может побеждать в каждом матче.

Победа — это результат хорошей подготовки? Просто все старались делать свою работу, на жопе катались где-то. Все молодцы, воспользовались шансом. Вся атака очень хорошо сыграла», — приводит слова Филина «РБ Спорт».

На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.

После этой победы «Химки» заработали 16 очков и расположились на 13-й строчке. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.