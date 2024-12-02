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Экс-игрок «Зенита-2» Бавин: Халк — зверь! Сейчас таких нет в РПЛ

Экс-игрок «Зенита-2» Бавин: Халк — зверь! Сейчас таких нет в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита-2» Юрий Бавин высказался о бывшей звезде сине-бело-голубых — бразильце Халке.

«Я смотрю, он до сих пор забивает, зверь! Ему столько лет, все деньги уже заработал, но мотивация не падает. Причём не назвал бы его королём дисциплины и фанатиком, как Роналду. Но он как красное вино — с годами только лучше. Не сказал бы, что он был эмоциональным. Не знаю нынешних бразильцев, но ощущение, что у них каждый день как праздник, а Халк сдержанным был. Я говорил, что антропометрия не самое важное, но у него этот фактор плюс обращение с мячом, индивидуальное качество давали результат. Халк нереально большой, но при этом такой лёгкий, бежит. Меня больше удивляет, как в таком возрасте, когда ты уже всё выиграл, купил в Китае самолёт, Халк до сих пор не теряет мотивацию. Сейчас нет легионеров такого уровня, при всём уважении к Кордобе, Клаудиньо. Они топ. Обидно, что таких мастеров не осталось в лиге», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Бавиным выйдет на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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