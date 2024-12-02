Дмитрий Радченко: Сергеев доказал, что его рано было списывать со счетов в «Зените»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал игру нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми (3:2). Нападающий оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

«Если посмотреть на статистику не только нашего чемпионата, но и других лиг, то футболисты, которые выходят на поле против бывшей команды, более мотивированы. Сергеев доказал, что его рано было списывать со счетов в «Зените». Однозначно это лучший игрок прошедшего матча. Нужно признать, что у Вани была непростая ситуация в «Зените», ведь он проигрывал конкуренцию. Он выходил на замену и получал очень мало игровой практики.

Решение о переходе в «Крылья» — решение для самого Сергеева, который вернулся в родную команду и чувствует себя там очень комфортно. Он регулярно выходит в старте и набрал оптимальную форму. Но ещё рано говорить, является ли трансфер Соболева ошибкой. Ему ещё нужно время», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.