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Дмитрий Радченко: Сергеев доказал, что его рано было списывать со счетов в «Зените»

Дмитрий Радченко: Сергеев доказал, что его рано было списывать со счетов в «Зените»
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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал игру нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми (3:2). Нападающий оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Если посмотреть на статистику не только нашего чемпионата, но и других лиг, то футболисты, которые выходят на поле против бывшей команды, более мотивированы. Сергеев доказал, что его рано было списывать со счетов в «Зените». Однозначно это лучший игрок прошедшего матча. Нужно признать, что у Вани была непростая ситуация в «Зените», ведь он проигрывал конкуренцию. Он выходил на замену и получал очень мало игровой практики.

Решение о переходе в «Крылья» — решение для самого Сергеева, который вернулся в родную команду и чувствует себя там очень комфортно. Он регулярно выходит в старте и набрал оптимальную форму. Но ещё рано говорить, является ли трансфер Соболева ошибкой. Ему ещё нужно время», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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