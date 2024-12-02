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Прудников предположил, когда Угальде может покинуть «Спартак»

Прудников предположил, когда Угальде может покинуть «Спартак»
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников порассуждал о карьерных перспективах 22-летнего форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Попытается ли Угальде покинуть РПЛ зимой? Возможно, всё-таки не сейчас, а попозже. Любому спортсмену, за которым следят, хочется попробовать себя в более сильных чемпионатах и с еврокубками. Наверное, он уйдёт не в зимнее трансферное окно, да и в целом, может быть, не в этом сезоне, а в следующем», — приводит слова Прудникова Metaratings.

Всего в нынешнем сезоне Угальде провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. По состоянию на сегодняшний день Манфред является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. На его счету 14 забитых мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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