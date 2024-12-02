Семшов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Крыльям Советов»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов объяснил, почему сине-бело-голубые проиграли в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Крыльям Советов». Игра, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой самарцев со счётом 3:2. Семшов считает, что сине-бело-голубые играли спустя рукава и вальяжно — это и стало причиной их провала.

«Безусловно, «Зениту» игра очень легко давалась. Они, видимо, подумали, что дальше так и будет продолжаться. Почему-то отказались от прессинга. Да, у «Зенита» были моменты, я не спорю, но ты не имеешь права проигрывать в первом тайме 1:3. Это предопределило исход матча. Спустя рукава сыграли, вальяжно. Тем более должны были помнить прошлый матч, когда они играли с «Оренбургом» и на 96-й спаслись. У «Зенита» не всё гладко, и нас ждёт интересная весна», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

Несмотря на поражение, «Зенит» сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ.