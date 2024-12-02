Маркиньос ответил, сможет ли Станкович привести «Спартак» к чемпионству

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос, сможет ли главный тренер команды Деян Станкович привести красно-белых к чемпионству.

«Станкович приведёт «Спартак» к чемпионству? Ну, конечно, мы поддерживаем своего главного тренера. Вы видите сейчас результаты. Этот результат в том числе потому, что мы выполняем его установки и работаем как одна команда», — приводит слова Маркиньоса «РБ Спорт».

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.