Спортдиректор «Пари НН» Удальцов: слова Гончаренко Бобровскому больше накрученная история

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал поведение главного тренера команды Виктора Гончаренко после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев в подтрибунном помещении спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку, а арбитр внёс в протокол замечание по специалисту.

«Слово «конфликт» здесь не совсем уместно. Со стороны Виктора Михайловича была лишь фраза, брошенная на ходу в коридоре в 100 метрах от Яна. Я знаю, что есть соответствующая запись в протоколе. Но полноценного обращения от КДК у нас пока нет. Мне кажется, это больше накрученная история. Эмоциональная фраза, которая не несла в себе никакой угрозы или оскорбления», — сказал Удальцов в беседе с корреспондент «Чемпионата» Егором Кабаком.