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Воспитанник ЦСКА Бавин: я прожил маленькую жизнь в Португалии — это круто!

Воспитанник ЦСКА Бавин: я прожил маленькую жизнь в Португалии — это круто!
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Воспитанник ЦСКА Юрий Бавин высказался о периоде выступлений за португальскую «Лейрию».

«Всё произошло быстро — предупредил семью, а клуб пошёл мне навстречу. У всех есть желание, по крайней мере в то время так было, что ты смотришь Лигу чемпионов и хочешь попробовать свои силы там. Я видел этот путь интересным для себя. Опыт, который я получил, очень нравится. Я прожил маленькую жизнь в Португалии — это круто! Конечно, хотелось бы выбирать из множества стран и чемпионатов, но тогда такой возможности не было. Появился один шанс, и я постарался им воспользоваться», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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