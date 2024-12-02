Арутюнянц: поддерживаем кандидатуру Дюкова на должность президента РФС

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что поддерживает кандидатуру Александра Дюкова на должность президента Российского футбольного союза (РФС).

«Поддерживаем кандидатуру Дюкова. А почему мы не должны поддерживать? Мы видим стабильность, видим, что российский футбол развивается в этих сложных условиях. У нас что, сегодня всё замечательно? Нет, есть определённые сложности. Александр Валерьевич прекрасно с ними справляется, хорошо руководит РФС», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, очередные выборы президента РФС состоятся 2 февраля 2025 года. Действующим президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков. Он был избран на этот пост в феврале 2019-го, а спустя два года единогласным решением переизбран на новый срок. «Ростов» по состоянию на сегодняшний день занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей.