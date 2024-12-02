«За это мы и любим футбол». Экс-игрок «Зенита» Радченко — о поражении от «Крыльев Советов»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о поражении сине-бело-голубых в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Самарцы обыграли соперника со счётом 3:1.

«Мало кто предполагал, что «Зенит» проиграет «Крыльям Советов». Но за это мы и любим футбол, потому что бывают такие неожиданности. «Зенит» забил быстрый гол, который по всем правилам даёт большое преимущество дома. Однако надо отдать должное «Крыльям Советов», которые чётко придерживались плана на игру от тренерского штаба. Этот план сработал. У «Зенита», к сожалению, нет.

Конечно, вся ситуация вокруг «Крыльев Советов» доходит до футболистов команды. Но я уверен, это доходит не до такой степени, чтобы это сильно влияло на игроков при подготовке к матчам. Думаю, такие вопросы решаются на высоком уровне, а футболисты должны тренироваться и работать. За это они получают свою зарплату», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.