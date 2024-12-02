Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «СКА-Хабаровск» Бавин оценил шансы клуба на выход в РПЛ в этом сезоне

Капитан «СКА-Хабаровск» Бавин оценил шансы клуба на выход в РПЛ в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «СКА-Хабаровск» Юрий Бавин оценил шансы клуба на выход в РПЛ по итогам текущего сезона. Сейчас команда занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

«Думаю, все максималисты. Футболисты всегда ставят цель в своей голове, но громко афишировать это не стоит. Между собой всегда обсуждаем, что хотим быть первыми. Зачем тогда команда существует?

Никто не ставит задачу удержаться. Когда собирается коллектив с нуля, было бы слишком громко говорить, что наша задача — первое место. В этом сезоне из РПЛ спустились целых три команды, у которых сохранился костяк. Все всё понимают, но аппетит приходит во время еды. Будет глупо говорить, что задача у нас не вылететь. Что это за цель, которая никак не мотивирует?» — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«В Португалии детей крестили на стадионе». Воспитанник ЦСКА – о «Зените», Халке и деньгах
Эксклюзив
«В Португалии детей крестили на стадионе». Воспитанник ЦСКА – о «Зените», Халке и деньгах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android