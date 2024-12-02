Илья Абаев: «Краснодар» теряет очки в очень важный момент

Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев прокомментировал поражение «быков» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:3).

«Неожиданно, что «Краснодар» проиграл «Спартаку» с крупным счётом в такой принципиальной встрече. Видимо, с командой что-то происходит — они теряют очки в очень важный момент, ведь идёт борьба за чемпионство», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.