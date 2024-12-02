Юрий Бавин: было бы странно, если бы я поехал в Португалию ради денег

Воспитанник ПФК ЦСКА Юрий Бавин объяснил свою мотивацию, которой он руководствовался при переходе в португальскую «Лейрию». Сейчас игрок выступает за «СКА-Хабаровск».

«Деньги у меня никогда не стояли на первом месте, тем более я был молодым. А что нужно в таком возрасте? Чтобы было где поспать и поесть, а больше ничего не надо, потому что ты хочешь заниматься любимым делом и играть в футбол. Тогда я точно выбирал не деньги. Было бы странно, если бы ради них поехал. Если бы было иначе, сорвался бы в первую или вторую лигу, где хорошо платят. Было непросто, потому что до этого я жил дома, где тебе стирали вещи и готовили поесть. А тут оказался предоставлен сам себе. Надо было быстрее расти, лучше играть. Но точно вопрос был не в деньгах. Если в таком возрасте у футболиста на первом месте стоит денежная мотивация, то что-то с его воспитанием не так», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.