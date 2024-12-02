Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Бавин: было бы странно, если бы я поехал в Португалию ради денег

Юрий Бавин: было бы странно, если бы я поехал в Португалию ради денег
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник ПФК ЦСКА Юрий Бавин объяснил свою мотивацию, которой он руководствовался при переходе в португальскую «Лейрию». Сейчас игрок выступает за «СКА-Хабаровск».

«Деньги у меня никогда не стояли на первом месте, тем более я был молодым. А что нужно в таком возрасте? Чтобы было где поспать и поесть, а больше ничего не надо, потому что ты хочешь заниматься любимым делом и играть в футбол. Тогда я точно выбирал не деньги. Было бы странно, если бы ради них поехал. Если бы было иначе, сорвался бы в первую или вторую лигу, где хорошо платят. Было непросто, потому что до этого я жил дома, где тебе стирали вещи и готовили поесть. А тут оказался предоставлен сам себе. Надо было быстрее расти, лучше играть. Но точно вопрос был не в деньгах. Если в таком возрасте у футболиста на первом месте стоит денежная мотивация, то что-то с его воспитанием не так», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«В Португалии детей крестили на стадионе». Воспитанник ЦСКА – о «Зените», Халке и деньгах
Эксклюзив
«В Португалии детей крестили на стадионе». Воспитанник ЦСКА – о «Зените», Халке и деньгах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android