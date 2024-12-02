Экс-спортдиректор «Спартака» Амарал отказался обсуждать прогресс Угальде

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отказался обсуждать прогресс нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

— Удивляет ли вас прогресс Угальде?

— Не хочу отвечать ни на какие вопросы. В России и так много футбольных специалистов. Они могут говорить об этом, а не я, — приводит слова Амарала «Матч ТВ».

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Манфред Угальде оформил дубль в этой встрече. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.