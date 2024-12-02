Голкипер «Торпедо» Ботнарь поделился эмоциями от первой части сезона

Вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь поделился эмоциями от первой части сезона Мелбет Первой лиги для своей команды.

«Эмоции, конечно, положительные. Мы закончили год на мажорной ноте, и это очень важно. Безусловно, были сложные моменты, но команда держалась сплочённо, что и помогло нам достичь такого результата. Всегда есть над чем работать, но, думаю, в общем мы справились достойно. Нужно стараться побеждать в каждом матче в следующем году, очень хочется занять первое место.

Слежу ли за конкурентами? Честно говоря, я стараюсь не смотреть в таблицу. Смысла в этом не вижу. Прошлые сезоны это показывают. Всё решится весной, а сейчас важно максимально подготовиться и набирать свои очки. Мы знаем, что можем бороться за самые высокие места, и для этого главное — сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Ботнаря пресс-служба клуба на официальном сайте.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.