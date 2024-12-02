Капитан «СКА-Хабаровск» Бавин высказался об уровне Первой лиги

Капитан «СКА-Хабаровск» Юрий Бавин высказался об уровне Первой лиги. Он отметил высокую плотность турнирных раскладов в первенстве.

«Предыдущий сезон тоже был сложным, плотным. В конце могла случиться ситуация: две победы — и ты в стыках. Пара поражений — можешь вылететь. Не скажу, что уровень усреднился, но намного сложнее стало набирать очки. Команды хорошо обороняются, плюс ситуация с перелётами в ФНЛ. На выезде очень тяжело набирать очки.

Эксперты говорят, что уровень футбола у нас усреднился. Наверное, так и есть. Но от этого лига стала интереснее — ты не можешь сказать, что первая команда на 100% обыграет последнюю по таблице. Никто не может ровно пройти весь сезон, у всех случаются спады. Для этого нужны мудрость и доверие от руководителей, чтобы не меняли всех, а поддерживали тренера и футболистов. Надо дать возможность понять, что это за лига, как в ней играть», — сказал Бавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.