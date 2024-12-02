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Тарас Бурлак объяснил неудачную игру «Локомотива» в последних матчах

Тарас Бурлак объяснил неудачную игру «Локомотива» в последних матчах
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Бывший защитник московского «Локомотива» Тарас Бурлак поделился мыслями о причинах неудачной игры железнодорожников в последних матчах. Красно-зелёные потерпели поражения в трёх своих последних встречах во всех турнирах.

«Ожидаемо было, конечно, что где-то будет просадка. Молодая команда. Самый взрослый и опытный — Дмитрий Баринов. Где-то должна была быть эта просадка. Были зависимы от голов Батракова, у Лёши тоже небольшой спад, но команда молодая, и это логично. Если бы до старта сезона кто-то сказал им, что они будут в тройке-пятёрке к зимней паузе, то все были бы счастливы», — приводит слова Бурлака Metaratings.

На данный момент московский «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 34 очка за 17 матчей.

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