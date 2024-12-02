Спортдиректор «Пари НН» Удальцов: есть позитивные сдвиги после прихода Гончаренко

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов оценил работу главного тренера команды Виктора Гончаренко. 47-летний специалист возглавил нижегородцев в октябре этого года. После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Как руководство мы анализируем ситуацию в команде. Есть позитивные сдвиги, которые нам нравятся после прихода Виктора Михайловича. Мы понимаем, что ситуация в турнирной таблице на данный момент сложная: большое количество команд и достаточно плотная группа. Нужно становиться ещё сильнее за счёт работы на сборах и трансферной политики, которую мы будем проводить в зимнее время», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.