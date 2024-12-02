Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов: есть позитивные сдвиги после прихода Гончаренко

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов: есть позитивные сдвиги после прихода Гончаренко
Комментарии

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов оценил работу главного тренера команды Виктора Гончаренко. 47-летний специалист возглавил нижегородцев в октябре этого года. После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Как руководство мы анализируем ситуацию в команде. Есть позитивные сдвиги, которые нам нравятся после прихода Виктора Михайловича. Мы понимаем, что ситуация в турнирной таблице на данный момент сложная: большое количество команд и достаточно плотная группа. Нужно становиться ещё сильнее за счёт работы на сборах и трансферной политики, которую мы будем проводить в зимнее время», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Спортдиректор «Пари НН» Удальцов: слова Гончаренко Бобровскому больше накрученная история
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android