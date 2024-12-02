Прудников: если Соболев будет забивать, то «Зенит» вряд ли от него откажется

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве, который ранее играл за красно-белых.

– Соболев ещё заиграет в «Зените» или впереди аренда в клуб слабее?

– Мне сложно говорить, я не нахожусь в «Зените» и не знаю, как Александр тренируется. Может, он тренируется плохо, а может, тренируется хорошо, просто нет шанса. Всё зависит от него и его голеадорских способностей. Если он будет забивать, то вряд ли клуб от него откажется, — приводит слова Прудникова Metaratings.

27-летний Соболев провёл 10 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия. В матче 17-го РПЛ тура сине-бело-голубые уступили самарским «Крыльям Советов». По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 встреч.