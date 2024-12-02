Виталий Ботнарь высказался о 26-матчевой беспроигрышной серии «Торпедо» в Первой лиге

Вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь высказался о серии без поражений в Мелбет Первой лиге, которая на данный момент достигает 26 матчей. Последний раз автозаводцы проигрывали в Первой лиге в 30-м туре прошлого сезона во встрече с «Химками» (1:2).

«Наша сила — в коллективе. Все игроки без исключения причастны к данному результату. Мы играем друг за друга, выкладываемся до конца. В этом суть «Торпедо»: бороться до последнего, даже когда что-то идёт не так. Понятно, что бывают неудачи и сложные матчи, но именно наш характер помогает нам добиваться положительного результата. Иногда даже не показывая свою лучшую игру, главное бороться до конца», — приводит слова Ботнаря пресс-служба клуба на официальном сайте.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.