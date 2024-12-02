Тюкавин спрогнозировал, когда сборную России вернут в турниры

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин дал ориентировочный прогноз, когда Россия вернётся на международные турниры. Он считает, что это произойдёт ещё не скоро. Также футболист признался, что внутри сборной не обсуждается, когда команду вернут в соревнования.

«Нет такого, что мы в сборной обсуждаем, когда нас вернут. Тут же можно только загадывать, а когда это возвращение реально случится, никому не известно. Через год или через два. Наверное, ещё не скоро, — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.