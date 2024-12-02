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Садыгов: «Химки» — не тот клуб, который должен бороться за выживание в РПЛ

Садыгов: «Химки» — не тот клуб, который должен бороться за выживание в РПЛ
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о турнирных амбициях подмосковного клуба. Он заявил, что «Химки» — не та команда, которая должна бороться за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«По крайней мере по составу «Химки» – это точно не тот клуб, который должен бороться за выживание в РПЛ. Просто, к сожалению, в начале сезона мы где-то недобрали свои очки. Поэтому будем стараться догнать остальных», – приводит слова Садыгова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 17 туров «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. У подмосковной команды 16 очков в активе. В последнем туре чемпионата перед зимней паузой «Химки» сыграют с московским «Динамо» (8 декабря).

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