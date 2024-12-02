Сёмин рассказал, способен ли Мусаев привести «Краснодар» к чемпионству

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил, насколько высоки шансы «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. По словам Сёмина, главный тренер «быков» Мурад Мусаев может помочь команде выиграть чемпионский титул.

— У Мурада Мусаева есть способности привести «Краснодар» к чемпионскому титулу?

— Почему нет? Он прекрасно руководит командой. У «Краснодара» есть свой стиль. Мы видим, что команда становится лучше. Заметен рост игроков. У Мусаева большие шансы. У него большая квалификация, и опыт у него есть, — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Краснодар» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.