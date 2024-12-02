Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лончар: вызов в сборную Черногории — следствие моих результатов в «Акроне»

Лончар: вызов в сборную Черногории — следствие моих результатов в «Акроне»
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о своём вызове в сборную Черногории из чемпионата России. Он признался, что ожидал этого вызова с момента перехода в тольяттинский клуб. Лончар считает, что приглашение в сборную Черногории — закономерный результат его хорошей игры в составе «Акрона».

«Конечно, всем приятно представлять свою страну. Могу сказать, что я ожидал этого вызова заранее. С того момента, как я перешёл в «Акрон», у меня уже накопилась хорошая статистика. Вызов в сборную – логическое следствие моих результатов на поле за клуб», – приводит слова Лончара Metaratings.

В текущем сезоне Лончар записал на свой счёт 17 матчей, четыре гола и пять результативных пасов за «Акрон».

Материалы по теме
Лончар — о победе над «Оренбургом»: настраивались на игру, понимая, что нас ждёт «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android