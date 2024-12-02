Лончар: вызов в сборную Черногории — следствие моих результатов в «Акроне»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о своём вызове в сборную Черногории из чемпионата России. Он признался, что ожидал этого вызова с момента перехода в тольяттинский клуб. Лончар считает, что приглашение в сборную Черногории — закономерный результат его хорошей игры в составе «Акрона».

«Конечно, всем приятно представлять свою страну. Могу сказать, что я ожидал этого вызова заранее. С того момента, как я перешёл в «Акрон», у меня уже накопилась хорошая статистика. Вызов в сборную – логическое следствие моих результатов на поле за клуб», – приводит слова Лончара Metaratings.

В текущем сезоне Лончар записал на свой счёт 17 матчей, четыре гола и пять результативных пасов за «Акрон».