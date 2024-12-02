Бывший вратарь «Локомотива» Абаев назвал причину спада команды в последних играх

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев назвал причину спада команды в последних играх. Напомним, за несколько последних туров московский клуб спустился с третьего на четвёртое место.

«Думаю, на результаты «Локомотива» влияет нестабильность молодёжи. Об этом говорилось ещё перед началом сезона. Хотя мы видим, что даже опытный «Зенит» зачастую недооценивает своих соперников. Очень важно к каждому матчу подходить сверхмотивированным. Все команды сейчас уйдут на зимний перерыв и оценят своё состояние, турнирное положение. Уже потом увидим немножко другой чемпионат», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.