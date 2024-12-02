Маркус Рашфорд обошёл Азара и догнал Бергкампа в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, сделавший дубль в матче с «Эвертоном» (4:0) в рамках 13-го тура чемпионата АПЛ-2024/2025, обошёл бельгийца Эдена Азара по количеству голов в Премьер-лиге и догнал нидерландца Денниса Бергкампа.

В данный момент на счету Рашфорда 87 голов в чемпионатах Англии, он занимает 45-е место. Лидирует в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги (с 1992 года) экс-форвард «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер, забивший 260 голов.

Рашфорд — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Всю карьеру он провёл в манчестерском клубе. В этом сезоне 27-летний Маркус сыграл 13 матчей в чемпионате Англии, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.