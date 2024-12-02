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Колыванов: «Спартак» в матче с «Краснодаром» вернул себе должок за первый круг

Колыванов: «Спартак» в матче с «Краснодаром» вернул себе должок за первый круг
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Видимо, «Краснодар» сейчас находится не в лучшем физическом состоянии — у них пошёл спад. «Спартак» же выиграл последние пять встреч, и было видно, что команда построена и нашли оптимальный состав. Все ребята выполняют установки, которые даёт тренер.

«Краснодар» в прошедшем матче начал лихо, с высоким прессингом, а потом красно-белые прибавили и перехватили инициативу. Угальде сейчас в сумасшедшей форме. Во время первого гола была передача за спину, он обработал на раз-два и обыграл двух защитников. Можно сказать, что «Спартак» вернул себе должок за первый круг, где пропустил три мяча от «Краснодара», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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