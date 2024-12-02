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Абаев: никто из игроков «Крыльев» не опустил руки, это похвально!

Абаев: никто из игроков «Крыльев» не опустил руки, это похвально!
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Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев прокомментировал победу самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Зенит» очень неожиданно уступил Самаре, хотя имел полное преимущество, но не дожал в концовке матча. В первой половине встречи «Зенит» недооценил соперника и расслабился, уже во втором тайме показал свою игру, но не смог сохранить очки.

Игра «Крыльев» похвальна. Радостно, что, несмотря на всю ситуацию вокруг клуба, они смогли одержать победу. Рад за Осинькина, что в такой ситуации команда играет, а футболисты поддерживают тренера. Никто из ребят не опустил руки, и они обыграли «Зенит». Это знаковое событие для Самары», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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