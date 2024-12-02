З. Бакаев: тот игрок, кто не хочет играть в сборной России, пусть лучше завершит карьеру

Полузащитник «Зенита», выступающий на правах аренды в «Химках», Зелимхан Бакаев высказался о желании играть в составе сборной России.

«Какой футболист не желает выступать за национальную команду? Тот игрок, кто не хочет играть в сборной России, пусть лучше завершит карьеру», – приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне 28-летний игрок провёл 17 матчей в составе подмосковного клуба, в которых он забил шесть голов. Арендное соглашение полузащитника с командой рассчитано до лета 2025 года. Сейчас «Химки» располагаются на 13-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 21 очком в активе.

Правый вингер выступал за сборную России два сезона, в которых суммарно провел девять матчей. За всё время игры за национальную команду Бакаев отметился одним голом.