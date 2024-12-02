«Можем немного выдохнуть». Генеральный директор «Фиорентины» — о состоянии Бове

Генеральный директор «Фиорентины» Алессандро Феррари рассказал о состоянии 22-летнего полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове, потерявшего сознание в матче 14-го тура Серии А с «Интером». На 16-й минуте встречи полузащитник «фиалок» Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем его на носилках унесли в машину скорой помощи. Игра была остановлена при счёте 0:0.

«Можем немного выдохнуть. Мы видели Эдо этим утром, он в сознании, мы поговорили. Он по-прежнему должен находиться под наблюдением, но состояние стабильное. Коммиссо звонил нам в течение всей ночи, а утром поговорил с отцом Эдо. Эдо также поговорил с командой и убедил их, что нужно обыграть в среду «Эмполи». Потому послезавтра мы выйдем на поле, в том числе благодаря настрою Эдо. Он полон желания как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, постоянно повторял, что снова хочет играть в футбол.

Также он сказал, что ощутил огромную любовь: не только от наших болельщиков, но и от всего мира спорта. Нам многие позвонили со словами поддержки: не было ни одного клуба, кто проигнорировал случившееся. Первым на связь вышел «Интер».

Мы всё ещё не можем говорить о будущем Эдо как футболиста, но теперь нам спокойнее. Было очень приятно снова обнять его», — приводит слова Феррарри пресс-служба сицилийского клуба.

В сезоне-2024/2025 22-летний Бове провёл 15 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.