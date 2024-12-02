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Колыванов объяснил, с чем связан спад «Локомотива» в последних играх

Колыванов объяснил, с чем связан спад «Локомотива» в последних играх
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал спад московского «Локомотива» в последних матчах.

«У «Локомотива» плюс-минус такая же ситуация, как у «Краснодара». У железнодорожников молодая команда, которая прошла 17 матчей 13-14 футболистами. Уже перед зимним перерывом у них просели ножки и видно, что они с натяжкой организуют быстрые атаки, контратаки и владеют мячом.

Когда люди играют на фоне усталости, у них нет той свежести, которая была раньше. Они стараются и пытаются, поэтому нельзя сказать, что «Локомотив» не играет в симпатичный футбол. Их игра не изменилась, но чтобы быть конкурентоспособными, нужно быть в оптимальной форме. Когда у тебя 13-14 человек, то недобор очков потом чувствуется», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Локомотив» проиграл три последних матча, уступив «Химкам» (1:3), московскому «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (2:5).

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