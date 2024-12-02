Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP из-за невыплаты зарплаты от «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе намерен обратиться в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) с требованием взыскать €55 млн со своего бывшего клуба, сообщает RMC Sport.

По данным источника, французский клуб отказался выплатить бывшему игроку зарплату за три месяца и бонусные за соблюдение этических норм. Мбаппе оказался этим недоволен и требует компенсировать ему эти средства. Очередное заседание комиссии состоится 11 декабря.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий чемпион Франции не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года. Подчёркивалось, что сторона 25-летнего футболиста направляла «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.